بـ 17 قضية.. فيفا يحرم 7 أندية مصرية من القيد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن التحديث الأسبوعي للأندية الممنوعة من القيد، والذي شهد تواحد سبعة أندية مصرية بــ17 قضية على رأسها نادي الزمالك.

وشهد التحديث الأسبوعي للفيفا معاقبة سبعة أندية مصرية بالحرمان من القيد بـ17 قضية مرفوعة ضدهم من لاعبين ومدربين، حيث جاءت قائمة هذه الأندية هي..

اقرأ أيضًا: فيفا يورط الزمالك مع كاف بسبب أزمة التراخيص

الزمالك ومودرن فيوتشر وحرس الحدود ومصر للمقاصة ونجوم المستقبل، وإيسترن كومباني، والمصري البورسعيدي، وهذه الأندية معاقبة بحظر تسجيل لاعبين جدد؛ قبل أن تقوم بسداد المستحقات المتأخرة والغرامات.

وأوضح الفيفا في تحديثه الأسبوعي الأخير أن نادي الزمالك عليه أربع قضايا، ، وحرس الحدود (قضية واحدة)، والمصري البورسعيدي (قضية واحدة)، ومصر للمقاصة (5 قضايا)، وإيسترن كومباني (4 قضايا) ونجوم المستقبل (قضية)، ومودرن فيوتشر (قضية).

من جانبه يسعى مسئولو نادي الزمالك لحل أزمة القيد المفروضة عليه عن طريق أخذ قرض دولاري من أحد البنوك، وذلك بضمان مكافأة الفوز بالكونفيدرالية الإفريقية.

ويحق لنادي الزمالك الحصول على مبلغ 2 مليون دولار مكافأة التتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية الموسم الأخير على حساب نهضة بركان المغربي.