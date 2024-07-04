التفاصيل المالية لإتفاق الزمالك وخالد بوطيب

توصل نادي الزمالك إلى اتفاق مع لاعبه السابق المغربي خالد بوطيب بشأن جدولة مستحقاته المتأخرة، ما أدى إلى حصول النادي على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية.

وبحسب تقارير صحفية تم سداد مليون يورو للاعب من أصل 2 مليون و400 ألف يورو مستحقة، وسيتم تقسيط المبلغ المتبقي على 12 شهر.

قاد المفاوضات عبدالواحد السيد مدير الكرة بالنادي وأحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين، وتكللت بالنجاح بعد 6 أيام فقط.

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وتفتح هذه الخطوة الباب أمام مشاركة الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم المقبل.

وكانت أزمة مستحقات بوطيب قد هددت مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية، بعد حصول اللاعب على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يلزم النادي بدفع مستحقاته.

وبفضل الجهود المبذولة من قبل إدارة النادي، تم حل الأزمة والحصول على الرخصة في الوقت المناسب.

يذكر أن الزمالك نجح في التتويج بالكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي.