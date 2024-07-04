موعد مباريات مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2025

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 التي أقيمت اليوم الخميس، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع كل من موريتانيا وكاب فيردي وبوتسوانا.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

ومن المقرر أن تقام الجولتان الأولى والثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى (كان 2025) في الفترة ما بين 2 و 10 سبتمبر 2024.

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بينما تقام الجولتين الثالثة والرابعة ما بين 7 و 15 أكتوبر 2024، ومنافسات الجولتين الخامسة والسادسة في الفترة ما بين 11 و 19 نوفمبر المقبل.

ومن جانبه، علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على مجموعة الفراعنة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وأكد حسام حسن في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة، أن مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا جيدة، مؤكدًا أن المنتخب جاهز للمباريات والتأهل والمنافسة على اللقب.