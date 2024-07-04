قائمة منتخب مصر لـ أولمبياد باريس 2024.. موقف عاشور وعبدالمنعم

كشفت تقارير صحفية، عن قائمة منتخب مصر الأولمبى النهائية، التي أقرها البرازيلي روجيريو ميكالى، للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي للدخول في معكسر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية يوم 5 يوليو استعدادًا لـ أولمبياد باريس 2024.

وأشارت التقارير أن سبب تأجيل إعلان القائمة هو الرغبة في اجراء تعديلات عليها، لكن لم ترد اللجنة المنظمة على منتخب مصر الأولمبي حتى الآن.

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قائمة منتخب مصر الأولمبي

فوق السن: أحمد سيد زيزو – محمد النني

المحترفون: بلال مظهر – عمر فايد

الاهلي: حمزة علاء – كريم الدبيس – أحمد نبيل كوكا

الزمالك: حسام عبد المجيد – زياد كمال – محمد شحاتة

بيراميدز: إبراهيم عادل – محمود صابر

المصري: أحمد عيد – محمد طارق

زد: مصطفى ميسي – أحمد قطة

البنك الأهلي: أسامة فيصل

إنبي: محمد حمدي

فاركو: محمود جهاد

سيراميكا : علي الجابري (حارس مرمى)

فيوتشر: على زعزع

المقاولون: محمد سيحا (حارس مرمى)

ويتواجد المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.