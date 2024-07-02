"أحدهم اعتزل".. 9 لاعبين يرحلون عن أنديتهم في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

بدأت الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي "روشن"، وغادر 9 لاعبين عن أنديتهم قبل انطلاق نافذة الانتقالات بشكل رسمي.

ويعد سلمان الفرج قائد الهلال السعودي، أبرز الراحلين خلال الانتقالات الحالية، كما أعلن الفتح رغبة عباس الحسن في مغادرة النادي.

ورحل كلا، وليد عبدالله حارس مرمى النصر، متعب المفرج مدافع الهلال، كما غادر صلاح الشهري الهلال، بعد خمسة أعوام قضاها مع الأزرق، حقق خلالها دوري أبطال آسيا مرتين، وأربع بطولات دوري.

وأعلن عمر هوساوي اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة طويلة مع النصر والاتحاد، حقق خلالها دوري المحترفين أربع مرات، كأس السوبر وكأس ولي العهد.

وعلى جانب آخر، انضم الكولمبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى النصر السابق إلى أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، بينما فضل ثنائي الاتحاد البرازيلي مارسيلو جروهي ورمارينيو، الاستمرار في الدوري السعودي، الأول انضم إلى الخلود والثاني إلى نيوم.