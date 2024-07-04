علاء مرسي لـ ياسمين عز: "كانت أمنيتي إني أقابلك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حل الفنان علاء مرسي، ضيف حلقة الليلة من برنامج "كلام الناس" تقديم ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر".

وتطرق علاء مرسي خلال حديثه عن علاقته بنجوم الوسط الفني، واحتفاله مؤخرًا بعقد قران ابنته مريم، ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة".

وبمجرد بدء أولى فقرات برنامج "كلام الناس"، أشاد الفنان علاء مرسي بالإعلامية ياسمين عز وبرنامجها، وعلق: "كانت أمنية أتمناها إني أقابلك وأطلع معاكي لأني من الفانز بتوعك ومؤمن بقضيتك ودفاعك عنها وإيمانك بيها واستماتك عليها وأصبحت من الناس اللي بيتمنوا اللقاء ده".

وشارك علاء مرسي مؤخرًا بعدد من الأعمال الدرامية التي تم عرضها بموسم دراما رمضان 2024 وهم مسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد عادل إمام، مسلسل "فراولة" بطولة الفنانة نيللي كريم، ومسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيي الفخراني.

يذكر أن علاء مرسي يشارك ببطولة فيلم "أصل الحكاية" للمخرج محمد أمين وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وهم خالد الصاوي، هالة فاخر، بيومي فؤاد، محمود حافظ، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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