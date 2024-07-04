طارق صبري: والدي توفي بالسرطان ووالدتي ماتت حزنا عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحدث الفنان طارق صبري للمرة الأولى عن فترة مرض والده، والذي أصيب بالسرطان واستمر علاجه عام قبل أن يرحل عن دنيانا.

وأكد طارق صبري، في حواره مع منصة "مينيز": "كان هناك أكثر من طريق للعلاج، وكان على والدي أن يختار أحدهم، إلا أنه ترك لي اختيار طريقة العلاج"، مشددًا أنها المرة الأولى التي يفصح فيها عن هذا الأمر.

وأشار طارق، أن والدته توفيت بعد وفاة والده بأقل من عام مرجحًا أن ذلك كان حزنًا عليه لأنهما كانا مرتبطان للغاية، على الرغم من أنهما كانا منفصلان، لكن علاقتهما كانت جيدة للغاية، وكانت حريصة على الجلوس معه في المستشفى فترة تواجده بها، رغم أنها كانت تعاني وقتها من أزمة صحية.

جدير بالذكر أن طارق صبري شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "حدوتة منسية" أمام الفنانة سوسن بدر، الفنانة عبير صبري، الفنان أحمد فهيم، والفنان محمود حجازي.