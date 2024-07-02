بعد تجديد تعاقده.. حارس الزمالك يكشف لمصراوي طموحاته في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمود خليل "فلفل" حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك، طموحاته مع الفريق بعد تجديد تعاقده مع الأبيض.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، تجديد التعاقد مع فلفل، في جلسة حضرها كل من، هشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة، نيرة الأحمر ورامي نصوحي عضوي المجلس، حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء.

وقال فلفل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أريد تعويض نفسي عن الموسم الماضي مع الزمالك، وإن شاء الله نفوز بمزيد من البطولات مع الزمالك، وأتمنى أن تريد الـ14 بطولة مع الزمالك الموسم المقبل".

وحصد فلفل 14 بطولة مع فريق كرة اليد بنادي الزمالك، بينهم 3 بطولات أفريقيا للأندية.

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