الامارات | عادل خالد يتقلد ذهبية بطولة داليا الدولية للشراع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز البطل العالمي في رياضة الشراع الحديث عادل خالد بالمركز الأول في منافسات (الكا 6)، ضمن منافسات بطولة داليا الدولية الأولى للشراع التي أقيمت في شمال المغرب على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من أبطال وبطلات رياضة الشراع الحديث من القارتين الإفريقية والأوروبية، تنافسوا على ألقاب فئات (أوبتمست) و(ألكا 4) و(ألكا 6).

وكان عادل خالد قد بدأ مشاركاته مبكراً من خلال التحدي العالمي في بطولة العالم للقوارب الشراعية فئة (الكا 6) التي جرت في غرب أستراليا، ونجح في تحقيق إنجاز رياضي كبير، بحصوله على الميدالية البرونزية في نجاح لافت أكد قدراته الكبيرة، مضيفاً نجمة جديدة في سجله الرياضي المتميز.