ملف رياضة الخليج 365.. قائمة الزمالك.. خطبة ابنة حسام حسن.. وقرار عاجل من كولر ضد كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها قائمة الزمالك لمواجهة فاركو، وخطبة يارا ابنة حسام حسن، وقرار عاجل من كولر ضد كهربا.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

قبل السفر للإسكندرية.. جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، القائمة التي ستتوجه إلى الإسكندرية لخوض مباراة فاركو، المقرر لها غداً الأربعاء باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

30 صورة من خطوبة يارا ابنة حسام حسن ورجل الأعمال أحمد راشد

احتفل المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حسام حسن، بخطبة نجلته يارا على رجل الأعمال أحمد راشد في حفل عائلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قرار عاجل من مدرب الأهلي ضد كهربا

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة الداخلية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بيراميدز يفوز على سموحة في مباراة الـ"41 دقيقة" (صور)

انتهت مباراة بيراميدز وسموحة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. مودرن فيوتشر يعلن تغيير اسم النادي

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس عن تحويل اسم النادي إلى "مودرن سبورت" بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرسمية للنادي وبقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 5 لسنة 2024 والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد 117 في 27 مايو 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"دليفري".. ما قصة لاعب غزل المحلة؟ (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمحمود كرم لاعب وقائد فريق غزل المحلة مواليد 2005، وهو يحمل حقيبة على ظهره ويعمل كمندوب توصيل مبيعات "دليفري".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

برمية تماس.. بداية مباراة بيراميدز وسموحة من الشوط الثاني (صور وفيديو)

بدأت مباراة بيراميدز وسموحة من الشوط الثاني وتحديدا بالدقيقة 49 برمية تماس نفذها مصطفى البدري لاعب الفريق السكندري، ضمن مواجهات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

النجوم: اتحاد الكرة يراوغ لمجاملة بيراميدز.. وسنتقدم بطلب عاجل لوقف رخصته الأفريقية

أعلن نادي النجوم عزمه التقدم بصفة عاجلة لاتحاد الكرة المصري وهيئة منح التراخيص بالاتحاد بطلب لوقف منح الرخصة لنادي بيراميدز على خلفية أنه مدين لنادي النجوم منذ تاريخ 22 يونيو 2023.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا