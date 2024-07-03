رسمياً.. صن داونز يعلن رحيل مدربه رولاني موكوينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نهى خورشد

أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقى رحيل رولاني موكوينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

ونشر صن داونز في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس":" أبرمت إدارة النادي اتفاقًا وديًا لإنهاء تعيين رولاني موكوينا كمدرب للفريق".

وأضاف البيان :" يود النادي أن يعرب عن امتنانه للمدير الفني الراحل لمساهمته في نجاحات وإنجازات الفريق خلال فترة عمله، وسيكون إلى الأبد جزءًا من عائلة صنداونز كما يتمنى له النادي كل التوفيق في مساعيه المستقبلية".

وأشار البيان إلى أن :"القرار تم اتخاذه من قبل مجلس الإدارة مع الأخذ في الاعتبار أهداف وتوقعات النادي ولم يتأثر أو يعتمد على توصية أي فرد مرتبط بالنادي، ومن المقرر أن يتولي مانكوبا منققيثي والجهاز الفني له القيادة والسيطرة على تدريب وإعداد اللاعبين للموسم المقبل".

وأتم البيان :" يستعد النادي ويركز على المنافسة في جميع المسابقات القادمة ويشرفه أن يكون واحدًا من أربعة أندية كرة قدم تمثل القارة الأفريقية في كأس العالم للأندية FIFA 2025".

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