"محاضرة فيديو وتقسيمة للاعبين".. الأهلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الداخلية بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، على ستاد "مختار التتش" بالجزيرة، استعداداً لمواجهة الداخلية في الدوري الممتاز.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، للوقوف على بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الداخلية غداً.

فيما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران.

وقاد كولر اللاعبين لخوض جانب من التدريبات الفنية المتنوعة، التي شهدت التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية المحددة، قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الداخلية، غداً الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الـ29 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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