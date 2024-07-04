شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الداخلية لمواجهة الأهلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عيد مرازيق، المدير الفنى للداخلية تشكيل الفريق لمباراة الأهلي المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،الخميس، في الجولة الـ29 لبطولة الدوري.

ويضم تشكيل الداخلية ، كلاً من :

حراسة المرمى .. رمضان مصطفى.

خط الدفاع .. كريم يحيى ، معاذ الحناوى ، أحمد عماد ، محمود منصور ، إيهاب سمير.

خط الوسط .. محمود حسونة ، شريف دابو ، كليتشي شيمزي.

الهجوم .. إسلام عبد النعيم ، مصطفى فوزى.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الداخلية ، كلاً من : ‏محمد الشناوي ، محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ، مروان عطية وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وإمام عاشور ووسام أبو علي.

ويجلس على "دكة" بدلاء الأهلي في مباراة الداخلية الليلة ، كلاً من : مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم ندفيد.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر في جدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والداخلية فى الدورى

فاز الأهلى على الطلائع برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى فيما تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة.