شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي والداخلية في الجولة الـ29 للدوري باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت مباراة الاهلي والداخلية على استاد القاهرة في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التي يٌُديرها مصطفى عثمان.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة الداخلية المقرر لها السابعة من مساء اليوم ، الخميس، ‏على استاد القاهرة الدولي،

تشكيل الأهلي لمباراة الداخلية

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الداخلية ، كلاً من : ‏محمد الشناوي ، محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ، مروان عطية وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وإمام عاشور ووسام أبو علي.

وبذلك عاد امام عاشور للتشكيل الأساسي للأهلي بعدما فضّل كولر إراحته في مباراة طلائع الجيش الأخيرة التي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة حيث جلس اللاعب على دكة البدلاء في هذا اللقاء قبل أن يعود للمشاركة أساسياً أمام الداخلية الليلة.

ويجلس على "دكة" بدلاء الأهلي في مباراة الداخلية الليلة ، كلاً من : مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم ندفيد.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر في جدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والداخلية فى الدورى

فاز الأهلى على الطلائع برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى فيما تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة.