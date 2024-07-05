يورو 2024 : ستونز يؤكد ان دراما الفوز على سلوفاكيا ملهمة للمنتخب الانجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - اكد مدافع منتخب انجلترا ونادي مانشيستر سيتي الانجليزي جون ستونز ان الفوز الدرامي على منتخب سلوفاكيا سيكون ملهما ومؤثرا في باقي مشوار منتخب انجلترا في بطولة يورو 2024 .

وكان اداء المنتخب الانجليزي والذي كان مرشحا بقوة لاحراز اللقب قبل انطلاق يورو 2024 محط انتقاد الكثيرين خلال مبارياته الاربعة السابقة قبل مواجهة سويسرا مساء الجمعة ضمن مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة يورو 2024 الا ان جون ستونز اعرب عن امله ان يكون الفوز الصعب على منتخب سلوفاكيا رافعا لمعنويات لاعبي منتخب انجلترا ويعود بهم الى طريق المنافسة على اللقب الاوربي .

وقال جون ستونز في تصريحات حول مواجهة سويسرا : لاشك ان الفوز الصعب على منتخب سلوفاكيا يعد نقطة تحول في مسيرتنا في البطولة سواء من الناحية المعنوية او حتى الفنية . لكي نعود في هذا التوقيت الصعب وقبل دقائق من نهاية المباراة وبهذه الطريقة فلاشك انها تمنحنا الكثير من القوة المعنوية في المباراة القادمة امام منافس شرس مثل منتخب سويسرا . عندما تشاهد صورة الاحتفال الكبير عقب هدف التعادل تشاهد مدى الوحدة الموجودة داخل الفريق وتشعر بتلاحم الجميع من اجل هدف الفوز بالمباراة وانتصار منتخب أنجلترا .

واضاف نجم دفاع مانشيستر سيتي : نحتاج ان نواصل التقدم في الاداء ان نلعب بطريقتنا المعروفة وان نؤدي بكل قوة المتبقى من مباريات البطولة . بعد 60 دقيقة من مباراة سلوفاكيا كنت اعتقد اننا خارج البطولة ولن نستطيع التعويض لكننا تمكنا من تحقيق الفوز لذلك علينا الايمان بحظوظنا حتى النهاية والدفاع عنها مع كل الاحترام للمنتخبات المنافسة . وعلى الكل ان يعرف اننا هنا من اجل انجاز مهمة الفوز باللقب وسنقدم كل ما نستطيع من اجل هذا الامر وعلى كل الجماهير ان تثق بنا .بالنسبة لسويسرا فهو منتخب قدم بطولة كبيرة حتى الان وليدهم مجموعة من الاعبين الرائعين والامر الان متوقف علينا كلاعبين للتقدم في البطولة .

يذكر ان منتخب انجلترا سيواجه سويسرا مساء السبت ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة يورو 2024 .