شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود نجميه أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر فى مباراة طلائع الجيش بالدورى المصرى بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب الثنائى عن مباراة الأهلى أمام الداخلية التى انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف بسبب الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الطلائع بالدور الأول.

وبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى رحلة استكشاف طلائع الجيش بمشاهدة مبارياته الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن انتصار جديد للمارد الأحمر فى مسابقة الدوري المصري بعد الفوز على الداخلية برباعية مقابل هدف أمس الخميس.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.