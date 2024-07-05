"غرامات ومنع حضور الجماهير".. الكاف يعلن عقوبات الزمالك بسبب نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، توقيع عقوبات على نادي الزمالك، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة نهائى الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تغريم نادي الزمالك مبلغ 200 ألف دولار، بسبب سوء التنظيم خلال تسليم كأس البطولة عقب نهاية المباراة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وبخلاف توقيع غرامة مالية على الزمالك قدرها 200 ألف دولار، تم منعه من حضور الجماهير لمدة أربع مباريات، بينهم مباراتين مع إيقاف التنفيذ.

ويحق للفارس الأبيض الاستئناف على هذا القرار، في موعد أقصاه ثلاثة أيام.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن في وقت سابق فتح تحقيقاً، بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة.

وكان نادي الزمالك، تمكن من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2023-2024، بعد الفوز على حساب نهضة بركان المغربي في النهائي.