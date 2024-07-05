الامارات | تركيا "تدين" إيقاف ديميرال " في كأس أوروبا 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدان وزير الرياضة التركي قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بإيقاف المدافع الدولي ميريح ديميرال لمباراتين بسبب إشارة اليد الجدلية خلال احتفاله بأحد هدفيه أمام النمسا (2-1) في لايبزيغ في ثمن نهائي كأس أوروبا في ألمانيا.

وكتب الوزير عثمان أشقين باك، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ندين القرار الظالم والمتحيّز للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي ليس له أي أساس قانوني ونعتبره سياسيًا بحتًاً".