الامارات | تركيا "تدين" إيقاف ديميرال " في كأس أوروبا 2024

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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا "تدين" إيقاف ديميرال " في كأس أوروبا 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدان وزير الرياضة التركي قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بإيقاف المدافع الدولي ميريح ديميرال لمباراتين بسبب إشارة اليد الجدلية خلال احتفاله بأحد هدفيه أمام النمسا (2-1) في لايبزيغ في ثمن نهائي كأس أوروبا في ألمانيا.
وكتب الوزير عثمان أشقين باك، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ندين القرار الظالم والمتحيّز للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي ليس له أي أساس قانوني ونعتبره سياسيًا بحتًاً".
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