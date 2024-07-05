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الامارات | تركيا "تدين" إيقاف ديميرال " في كأس أوروبا 2024

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المصدر: وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدان وزير التركي قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بإيقاف المدافع الدولي ميريح ديميرال لمباراتين بسبب إشارة اليد الجدلية خلال احتفاله بأحد هدفيه أمام النمسا (2-1) في لايبزيغ في ثمن نهائي كأس أوروبا في ألمانيا.

وكتب الوزير عثمان أشقين باك، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ندين القرار الظالم والمتحيّز للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي ليس له أي أساس قانوني ونعتبره سياسيًا بحتًاً".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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