شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يتابع مباراة الأهلي استعداد لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الفني للزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، مباراة الأهلى أمام طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري، من أجل الوقوف على مستوى الطلائع ودراسة مفاتيح لعب الفريق ونقاط القوة والضعف.

يأتى ذلك قبل اللقاء الذى سيجمع الزمالك بالطلائع الخميس المقبل فى الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى.

وأغلق الجهاز الفنى للزمالك مباراة الفريق السابقة أمام الإسماعيلى بالجولة الثلاثين، وبدأ التركيز فى المباراة المقبلة المقرر لها الخميس المقبل، حيث طلب جوميز من لاعبيه غلق صفحة مباراة الاسماعيلى والتفكير فيما هو قادم.