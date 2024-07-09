وليد عبد الوهاب: مباراة الأهلي وبيراميدز ستقام على ستاد القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي أنه بناء على التواصل الإيجابي والتوضيح الذى تلقيناه من النادي الأهلي ومسئوليه والتأكيد على تعاون هيئة ستاد القاهرة الدولي مع كافة الأندية التي تقام مبارياتها على الاستاد.

وتابع: فإن مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدورى المقرر لها الجمعة المقبل سوف تقام على ستاد القاهرة في نفس الموعد المحدد لها من قبل لجنة المسابقات.‎

وكان وليد عبد الوهاب أبدى استيائه من انتقادات مارسيل كولر مدرب الأهلي بشأن ستاد القاهرة، وحاجته لإجراء صيانة، مضيفا: أعلم أن أرضية الملعب بها بعض المشاكل ولكنها ليست بالسوء كما صورها المدير الفني وزعلان من تصريحاته رغم أحقيته.

وواصل: لكنها ليست كما صورها في الإعلام ومعرفش أسباب تصريحاته قبل مواجهة بيراميدز تحديدًا لماذا لم يتحدث في المباراة السابقة.

واستطرد : "مش عارف أعمل صيانة للملعب، المنتخب الوطني الأول خاض تدريبات لمدة 10 أيام وبعد ذلك طلب المنتخب الأولمبي التدرب، ثم تم إعلان جدول الدوري بالكامل، فمش عارف أعمل صيانه امتى؟".

