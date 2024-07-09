بيراميدز يطالب بخروج إبرهيم عادل من معسكر المنتخب لخوض مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن نادي بيراميدز يدعم وبكل قوة المنتخبات الوطنية ويتعاون مع اتحاد الكرة بكل إخلاص في ذلك، مع الرغبة الأكيدة والمستمرة لدى بيراميدز لتشريف الكرة المصرية في كل المحافل.

أضاف المدير الرياضي في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، أن نادي بيراميدز أكد على التزامه تجاه منتخب مصر الأولمبي، ولبى طلب اتحاد الكرة والمدير الفني للمنتخب الأولمبي، بتواجد لاعبينا إبراهيم عادل ومحمود صابر، في معسكر المنتخب الذي انطلق يوم الجمعة 5 يوليو 2024، على الرغم من أن معسكر المنتخب ومشاركته في أولمبياد باريس تقام خارج فترة الأجندة الدولية للفيفا.

أوضح هاني سعيد، على أنه وفي ظل حاجة الفريق الماسة لكل لاعبيه خلال منافسات الدوري المصري الممتاز والتي ينافس فيها بيراميدز على اللقب متصدرا جدول الترتيب حتى تاريخه، فإن نادي بيراميدز، طلب السماح للاعب إبراهيم عادل بالعودة للنادي بداية من يوم الأربعاء، للانتظام في تدريبات الفريق للمشاركة في مباراة النادي بالدوري المحدد لها يوم الجمعة المقبل.

وأتم تصريحاته، أن نادي بيراميدز سيضمن عودة إبراهيم عادل بعد اللقاء مباشرة للانتظام في معسكر المنتخب بما يتضمنه ذلك من طيران وانتقالات يتحملها النادي.

ويلتقي فريق بيراميدز أمام نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبلة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن المباريات المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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