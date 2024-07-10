اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن اتحاد الكرة عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز بعد غد الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ14 من عمر مسابقة ، بقيادة الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس.

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبيه 49 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا