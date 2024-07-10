اتحاد الكرة يكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن اتحاد الكرة عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز بعد غد الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري، بقيادة الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس.

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبيه 49 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.