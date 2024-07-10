10 معلومات مثيرة للجدل عن روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أستقرت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم على هوية حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، في اللقاء الذي يجمعهما بعد غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر لبطولة الدوري المصري.
وأسندت اللجنة المباراة لطاقم تحكيم إسباني بقيادة الحكم خافيير ألبيرولا روخاس، ويعاونه كل من المساعد الأول ألفريدو رودريجيز مورينو وخورخي بوينو ماتيو، والحكم الرابع فيكتور جارسيا فيردورا.
من هو روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز؟
- يبلغ الحكم الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس من العُمر 33 عاما، كونه من مواليد 22 يونيو 1991، كانت بداية روخاس التحكيمية في الدوري الإسباني عام 2017، وقد تميز بمشاركته في مباراة كأس السوبر بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد التي أقيمت في السعودية في يناير الماضي.
- - ارتبط اسم خافيير روخاس بقضية خوسيه نيجيريرا الشهيرة والمتعلقة بالفساد في إسبانيا، ففي 27 يوليو من العام الماضي تم الاعتراف بأسماء ست حكام قاموا بتحويل مدفوعات نقدية لنجل نيجريرا مقابل خدمات التدريب بين فترة 2016 وحتى 2019 بينهم اسم خافيير روخاس.
- - حقق روخاس رقما قياسيا في بداية مسيرته بعد أن أصبح ثاني أصغر حكم يشارك في الدرجة الأولى بتاريخ إسبانيا.
- - تعرض روخاس لأزمة صحية منذ عامين تسببت في غيابه عن التحكيم، بعد إصابته بانسداد مفاجيء في الشرايين ومشكلة صحية في الرئة وتم حجزه في المستشفى شهرا كاملا وابتعد لفترة عن التحكيم.
- بشكل عام أدار الحكم 242 مباراة، أشهر البطاقة الصفراء في 866 مناسبة، وأشهر 23 بطاقة حمراء بشكل مباشر و18 بطاقة حمراء ناتجة عن بطاقتين صفراويتين، كما احتسب 70 ركلة جزاء.
- أدار لقاء وحيد لمنتخب عربي وكان المنتخب المغربي تحت 20 عاما ضد أوروجواي في مباراة ودية وانتهت لصالح أوروجواي بهدفين مقابل هدف.
- - على مستوى إدارته للمباريات الكبرى، أدار الحكم 10 مباريات لريال مدريد ونفس الأمر لـ برشلونة.
- روخاس لديه خبرة واسعة في إدارة مباريات الديربي، حيث قاد مباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في سبتمبر 2023 ضمن الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز أتلتيكو 3-1.
- يلاحظ من خلال تاريخ مبارياته أنه يكثر من إصدار البطاقات الصفراء والحمراء.
- أدار خلال موسم 2023-2024، 21 لقاء، أشهر 64 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة فقط بشكل مباشر واحتسب 6 ركلات جزاء، من ضمنها 5 ركلات في 17 لقاء بالليجا.