10 معلومات مثيرة للجدل عن روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أستقرت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم على هوية حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، في اللقاء الذي يجمعهما بعد غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر لبطولة الدوري المصري.

وأسندت اللجنة المباراة لطاقم تحكيم إسباني بقيادة الحكم خافيير ألبيرولا روخاس، ويعاونه كل من المساعد الأول ألفريدو رودريجيز مورينو وخورخي بوينو ماتيو، والحكم الرابع فيكتور جارسيا فيردورا.

من هو روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز؟