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رسميًا.. إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه

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ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرارًا بإيقاف برنامج الإعلامي الرياضي أحمد شوبير بسبب مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة.

وجاء بيان الشركة المتحدة كالآتي:

"قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه أحمد شوبير، ووفقاً للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورًا".

وأضاف: "حيث إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها".

وتابع: "أكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصًا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق".

واختتم: "تؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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