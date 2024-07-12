الزمالك يهزم طلائع الجيش ويصعد للمركز الخامس

الشارقة - اميمة ياسر - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم، الخميس باستاد الكلية الحربية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشر لمسابقة دورى nile.

افتتح التسجيل للزمالك يوسف أوباما فى الدقيقة 43 من عمر المباراة من ضربة رأس رائعة بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله عبد الله السعيد ناحية اليمين، ثم أضاف عبد الله السعيد الهدف الثانى للفريق الأبيض في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وقلص طلائع الجيش الفارق بنيران صديقة عن طريق أحمد مجدى مدافع الأبيض في الدقيقة 69.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.