نجم الزمالك على أعتاب الدوري الإسباني

كشفت تقارير، أن لاعب نادي الزمالك زياد فتحي قائد منتخب مصر 2007، تلقى عرضًا رسميًا، من أجل الانضمام إلى فريق سيلتا فيجو الإسباني

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “عــاجل .. الزمالك يتلقي عرضًا رسميًا من نادي سيلتا فيجو الاسباني من اجل التعاقد مع لاعب الوسط زياد فتحي مواليد 2007”.

وكان زياد فتحي قد سافر منذ 9 أشهر إلى إسبانيا بعدما طلب سيلتا فيجو من الزمالك قضاء اللاعب معه فترة معايشة.

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ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره بلدية المحلة، في تمام التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات.