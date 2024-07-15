خوان لابورتا يكشف موقف برشلونة من التعاقد مع نيكو ويليامز

ياسر رشاد - القاهرة - كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، موقف البلوجرانا من التعاقد مع لاعب أتلتيك بلباو نيكو ويليامز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستهدف برشلونة عدد من اللاعبين المميزين للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة وأن هناك رغبة كبيرة غي إعادة أمجاد البلوجرانا مرة أخرى.

وأكد لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن البارسا يحترم أتلتيك بلباو كثيرًا، مشيرًا إلى أنه لا يعرف ما سيحدث في المستقبل.

وجاءت تصريحات رئيس برشلونة من أجل التهدئة، خاصة وأن هناك حالة من الغضب تنتاب مسؤولي أتلتيك بلباو، بعد البيان الذي اتهم فيه المنتخب الإسباني بعدم حماية نيكو ويليامز من العروض الأوروبية الكبيرة.