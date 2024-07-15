تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة مودرن سبورت في الدوري

يقدم موقع “كورة 365″، التشكيل المتوقع لمباراة النادي الاهلي أمام مودرن سبورت، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة مودرن سبورت القادمة؛ وذلك من أجل تقليل فارق النقاط بينه وبين فريق بيراميدز متصدر جدول الترتيب.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مودرن سبورت

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

وسط الملعب: محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، مروان عطية.

في الهجوم: وسام أبو علي، حسين الشحات، رضا سليم.

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وحقق النادي الاهلي الفوز في المباراة الماضية على فريق بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة وصل النادي الاهلي إلى النقطة الـ60 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف نادي بيراميدز المتصدر برصيد 68 نقطة، مع تبقي أربع مباريات مؤجلة للنادي الاهلي.