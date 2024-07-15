قائمة الاهلي لمباراة مودرن سبورت في الدوري.. عودة كهربا وبيرسي تاو

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي قائمة الفريق الأحمر التي سيخوض بها مواجهته المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره مودرن سبورت.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره مودرن سبورت غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

وشهدت القائمة غياب كلًا من أحمد عبدالقادر وعمرو السولية للإصابة.

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قائمة الاهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز

في حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمود الزنفلي.

في خط الدفاع: كريم فؤاد – محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – ياسر ابراهيم – خالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أكرم توفيق – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – كريم نيدفيد – أليو ديانج – طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: وسام أبو علي – رضا سليم – بيرسي تاو – محمود كهربا.