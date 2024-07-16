الامارات | فياريال يظفر بموهبة مانشستر يونايتد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مانشستر يونايتد رحيل مدافعه ويلي كامبوالا إلى صفوف فياريال في صفقة قيمتها 9.9 مليون جنيه إسترليني.

ووقع كامبوالا، الذي انضم إلى الفريق قادماً من سوشو، أحد أندية الدرجة الثانية الفرنسية عام 2020، على عقد لمدة خمسة أعوام مع فياريال.

ويملك مانشستر يونايتد خيار إعادة شراء اللاعب في المواسم الثلاث المقبلة ونسبة كبيرة من قيمة أي عملية بيع للاعب في المستقبل.

وكان لدى كامبوالا 11 شهراً متبقياً في عقده مع الفريق الإنجليزي، لكنه رفض شروط توقيع العقد الجديد.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في عشر مباريات بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، تحت قيادة المدرب الهولندي إيرك تن هاغ، وجاءت مشاركته الأولى في المباراة التي خسرها الفريق 0-2 أمام ويست هام في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.