شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان يبحث استعدادات الأهلي للموسم الجديد محلياً وأفريقياً والان مع تفاصيل الخبر

بحث مسئولو النادي الأهلي مع سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة رؤيته لفترة الإعداد للموسم الجديد الذي يشهد ارتباطات قوية على الصعيد المحلي والأفريقي.

وعقد مسئولو الأهلي ولجنة التخطيط الجديدة التي يترأسها مختار مختار جلسة خاصة مع سامي قمصان لدراسة ملفات إدارية خاصة بالفريق.

فيما رفض مسئولو الأهلي إجراء تغييرات على الجهاز الطبي لفريق الكرة بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، بعدما حصل الجهاز بالكامل على إشادة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأخطر كولر مسئولي الأهلي أن الجهاز الطبي يؤدي دوره على أكمل وجه، ولا يرغب في تغييره بالموسم الجديد.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان)، وذلك في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

بعدها سيلعب الأهلي السوبر الأفريقي أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل بالسعودية.