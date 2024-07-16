المحكمة الرياضية تصدم الاهلي في قضيته ضد عبدالله السعيد

وجهت المحكمة الرياضية “كاس” صدمة إلى مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، في قضيته ضد عبدالله السعيد لاعب الزمالك وسط الزمالك.

وكان النادي الاهلي تقدم بشكوى ضد لاعبه السابق عبدالله السعيد بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع أهلي جدة، من أجل الانضمام إلى بيراميدز، الأمر الذي جعل الأحمر يلجأ إلى المحكمة الرياضية.

وقضت محكمة التحكيم الرياضية «كاس» بإلزام القلعة الحمراء بدفع غرامة مالية لصالح لاعب الزمالك الحالي وبيراميدز السابق.

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وأكد هاني زهران محامي السعيد في تصريحات صحفية، أن قرار المحكمة الرياضية ينص على دفع الأهلي مبلغًا قيمته 4 ملايين جنيه، كتعويض للاعب.

وأشار محامي عبدالله السعيد إلى أن ذلك خلال 30 يوما من وقت صدور القرار الذي جاء في الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري.

وأوضح: “الغرامة تصل لمبلغ قدره 63 ألف فرانك سويسري أي ما يُعادل 70 ألف دولار أمريكي.

وأصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها الذي يقضي ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي الصادر ضد السعيد في الدعوى المرفوعة ضده من قِبل الأهلي وإلغاء الحكم بإلزام اللاعب بتعويض الأحمر بمبلغ 2 مليون دولار.

وكان عبدالله السعيد قد انضم من بيراميدز إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2024.