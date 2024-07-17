شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى بعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلى سلسلة انتصاراته محققا الفوز الرابع عشر على التوالي على حساب مودرن سبورت بعدما حول تأخره بهدف للفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ17.

تقدم أيبا لمودرن في الدقيقة 26 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وتعادل إمام عاشور للأهلى من رأسية قوية على يمين حارس مودرن في الدقيقة 44 من عمر اللقاء.



وفى الشوط الثانى نجح البديل بيرسى تاو من إحراز الهدف الثانى للأهلى في الدقيقة 61 ليرفع الأهلي رصيده إلى 63 ويستمر في المركز الثاني بعدما لعب 25 مباراة، حقق الفوز فى 20 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 59 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يتجمد رصيد مودرن سبورت عند 47 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق 12 فوز وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات وسجل 32 هدفا وتلقت شباكه 23.