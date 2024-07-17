الاهلي مهدد بإيقاف القيد والحجز على أرصدته.. محامي السعيد يفجرها

كشف هاني زهران، محامي عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك، عن التطورات الأخيرة في النزاع القائم بين اللاعب والنادي الاهلي.

وكان عبد الله السعيد، تقدم بدعوى قضائية ضد القلعة الحمراء في السنوات الأخيرة بعد رحيله عن النادي.

وأكد زهران، في تصريحات صحفية بأنه تلقى خطابًا من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بإلزام النادي الاهلي دفع 70% من المصروفات المطلوبة، والتي تبلغ قيمتها 25 ألف فرنك سويسري، خلال مدة 30 يومًا.

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وأشار بأنه الاهلي ملزم بدفع ايضًا 10 آلاف فرنك سويسري كتعويض، و19500 ألف فرنك سويسري للمحكمة الفيدرالية السويسرية.

وأضاف زهران أنه صدر قرار يلزم النادي الاهلي بسداد المبلغ المطلوب خلال 30 يومًا، وإذا لم يقم النادي بالدفع في هذه الفترة، فسيتم التوجه إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لفرض عقوبات على النادي.

وأكمل بأن تلك العقوبات قد تشمل حجز حساباته في البنوك وفوائد تأخيرية تضاف إلى المبلغ المستحق وقد يتعرض الاهلي لإيقاف القيد.