كانتي يقترب من الرحيل عن الاتحاد السعودي والعودة إلى الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط الاتحاد السعودي يحظى باهتمام من الدوري الإنجليزي لضمه في الصيف الحالي.

كانتي يعد من العناصر الأساسية في تشكيل الاتحاد السعودي بقيادة الفرنسي لوران بلان المدير الفني للعميد.

وأكدت شبكة سكاي سبورت أن أحد أندية الدوري الإنجليزي يسعى للتعاقد مع كانتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح أن وست هام استفسر عن شروط التوقيع مع كانتي، وتشير المؤشرات الأولى إلى أن الصفقة ستكلف خزينة النادي الإنجليزي 20 مليون جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن عقد نجولو كانتي مع نادي الاتحاد السعودي حتى صيف 2026، وتصل قيمته السوقية إلى 9 مليون يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.

وانتقل كانتي إلى صفوف الاتحاد السعودي في انتقالات صيف عام 2023.

وكان فريق اتحاد جدة قد أنهى الموسم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة.