موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره الألومنيوم بهدف نظيف، ضمن منافسات دور ال 32من بطولة كأس مصر لهذا الموسم.



جاء هدف المارد الأحمر في اللحظات القاتلة من المباراة، من خلال اللاعب محمد هاني.

ومن المقرر أن يعود الأهلي لخوض مباريات الدوري، حيث ستتكرر مواجهته أمام بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

من المقرر انطلاق مواجهة الأهلي أمام نظيره بيراميدز في تمام التاسعة من مساء الإثنين المقبل الموافق الثاني والعشرون من يوليو الجاري، في المباراة التي يشهدها ستاد الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، فيما يحل الأهلي في الوصافة بـ64 نقطة، ولكن تتبقى للقلعة الحمراء 3 مباريات مؤجلة.

