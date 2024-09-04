شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يكشف أهداف بطولة شمال أفريقيا للناشئات تحت 17 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، رئيس اتحاد شمال أفريقيا، الشكر للجامعة التونسية لكرة القدم على حسن الضيافة لبطولة شمال أفريقيا للناشئات تحت 17 سنة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الدورة هو إعداد منتخبات شمال أفريقيا للاستحقاقات الرياضية التي تنتظرها، إضافة إلى الانفتاح على مختلف الثقافات وتعزيز الصداقة بين كافة المشاركين والمشاركات من مختلف البلدان.

وأوضح علام في بيان نشره الموقع الرسمي لاتحاد شمال أفريقيا، أن الفيفا والكاف يوليان عناية كبيرة بكرة القدم النسائية مذكرا بما وقع إقراره من إلزامية أن يكون هناك فريق نسائي لكل ناد مؤهل للمشاركة في إحدى المسابقات الأفريقية. كما أبرز الاهتمام البالغ الذي ما فتئ يبديه اتحاد شمال أفريقيا بكرة القدم النسائية وحرصه على إدراج عديد الدورات لفائدتها آخرها تصفيات رابطة أبطال أفريقيا للأندية النسائية التي احتضنتها الجزائر من 22 إلى 31 أغسطس الماضى، مبينا أن هذه الديناميكية ستتواصل في الفترة القادمة من خلال جملة من الأنشطة الأخرى.

وذكر جمال علام بدور التحكيم في إنجاح الدورة، متمنيا التوفيق لكل الحكمات اللاتي سيشاركن في إدارة المباريات، متمنيا كل الحظ والتوفيق للمنتخبات المشاركة داعيا اياها الى ضرورة الالتزام بالروح الرياضية.

ومن جهته، تولى محمود الهمامي الترحيب بجميع الحضور متوجها بالشكر للجامعة التونسية لكرة القدم على تأكيد تنظيم هذه الدورة رغم حداثة تسلم الهيئة التسييرية المعينة من الفيفا لمهامها، وهو ما يؤكد الحرص على التعاون بين مختلف الاتحادات الاعضاء لما فيه مصلحة كرة القدم النسائية بالمنطقة والنهوض بكافة فئاتها العمرية.

كما وجه تحية خاصة للمنتخب التنزاني المشارك في هذه الدورة كضيف من خارج منطقة شمال أفريقيا، متمنيا أن تعرف الدورة النجاح المامول وتحقق الفائدة الفنية المرجوة.

وخسرمنتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة أمام نظيره التنزاني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذى جمع بينهما اليوم الثلاثاء في افتتاح مشواره بدورة شمال أفريقيا الودية التي تقام في تونس في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر الجارى.

ويلتقى منتخب الناشئات بنظيره التونسي في الجولة الثانية، فيما يختتم مشواره بمواجهة المغرب في الجولة الثالثة والأخيرة.

وتقام الدورة بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وتنزانيا، وخسر ناشئات الفراعنة في ضربة البداية بالبطولة التي حرص اتحاد الكرة على المشاركة فيها.

وقبل مباراة اليوم، عقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة والدكتورة دينا الرفاعى عضو المجلس المشرف على الكرة النسائية، أكثر من جلسة مع اللاعبات والجهاز الفني بقيادة أميرة يوسف.

وجاءت الجلسات خلال المران الختامي أمس الاثنين، لتحفيز اللاعبات قبل مباراة اليوم، كما قدم علام والرفاعي الشكر للسفير إيهاب فهمى سفير مصر في تونس، وقيادات السفارة، لحرصهم على استقبال البعثة منذ اليوم الأول وتذليل كافة العقبات و تسهيل الإجراءات.