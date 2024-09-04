شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعاقد مع أحمد أيمن لمدة 4 مواسم قادما من النجوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع الظهير الأيمن أحمد أيمن، قادما من نادي النجوم، في صفقة انتقال لمدة 4 مواسم.

وقال زعيم الثغر في بيان له: "أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، صفقة انتقال أحمد أيمن لاعب نادي النجوم السابق وأحد اللاعبين المميزين في مركز الظهير الأيمن، عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق بعقد يمتد إلى أربع مواسم قادمة".



بيان الاتحاد السكندرى

وتسعى إدارة النادى فى إطار خطتها لإعادة هيكله الفريق ضم بعض المواهب من دورى القسم الثانى والذين ينتظرهم مستقبل مشرق ويتمتعون بالإمكانات الفنية والبدنية المميزة.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح وموافقة لجنة الكرة والمدير الفني للفريق بابا فاسيليو والكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري.