شكرا لقرائتكم خبر عن ناد إيرانى يزاحم الزمالك على صفقة الجابونى بوبيندزا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

دخل نادي برسبوليس الإيراني سباق التعاقد مع الجابونى أرون بوبيندزا لاعب سينسيناتي الأمريكي، في الوقت الذى يفاوض فيه مسئولو الزمالك اللاعب للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى بوبيندزا أكثر من عرض خلال الساعات الماضية، حيث لم يحسم اللاعب وجهته المقبلة، في ظل رغبة نادى الزمالك القوية في التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي بعد قناعة الجهاز الفني بقدراته وإمكانياته.

وألغى موقع ترانسفير ماركت العالمى، صفقة انتقال الجابونى آرون بوينديزا لصفوف نادى الزمالك، بعدما كان وضع اللاعب على قائمة الفريق الأبيض، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

موقع ترانسفير ماركت العالمى، كان وضع الجابونى آرون بوينديزا على قائمة الزمالك، فى ظل الاتفاق الذى أبرم بين اللاعب وإدارة القلعة البيضاء للانتقال إلى صفوفه فى صفقة انتقال حر، ثم قام الموقع بحذف اللاعب من قائمة نادى الزمالك دون ابداء أسباب للأمر.

بدأ آرون بوينديزا مشواره في نادى مونانا الجابوني ثم انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي، كما خاض اللاعب تجربتين في مع العربي القطري والشباب السعودي، ثم انتقال إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.