شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يترقب موقف الأهلي من كريم نيدفيد فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

يتابع مسئولو المصري خلال الفترة الحالية موقف كريم نيدفيد لاعب وسط النادي الأهلي، في ظل ابتعاده عن المشاركة مع فريقه وخروجه من حسابات الجهاز الفني لمارسيل كولر في الفترة الماضية، لاسيما بعد التعاقد مع عمر الساعي قادما من الإسماعيلي، بخلاف إمكانية ضم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحسم مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، موقف كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق من البقاء في القلعة الحمراء أو الرحيل إلى أي من الأندية الراغبة فى الحصول على خدماته بالصيف الحالي.

وكان كريم نيدفيد قد تألق من قبل خلال إعارته إلى فريق فيوتشر سابقاً "مودرن سبورت حالياً"، وذلك فى تواجد على ماهر مدرب المصرى الحالى، على رأس الإدارة الفنية لفريق فيوتشر وقتها، قبل أن يعود إلى الأهلى عقب انتهاء إعارته.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساءً - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ونجح النادي المصري في 5 صفقات جديدة وهم: محمد هاشم، محمد مخلوف، محمود حمدي، كريم بامبو، وخالد الغندور.