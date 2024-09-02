شكرا لقرائتكم خبر عن رايطة الأندية تستعرض أكبر 16 نتيجة في الدوري المصري الموسم المنقضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت رابطة الأندية المحترفة المصرية أكبر نتائج الدوري في الموسم المنقضي، حيث عرضت 16 نتيجة هي الأكبر في الموسم الماضي.

وتصدر الأهلي أكثر الفرق التي حققت نتائج وانتصارات عريضة في الدوري بواقع 4 مرات من بين المباريات الستة عشر التي استعرضتها الرابطة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم استفتاءً جديداً، عبر حسابها على موقع "إكس"، لاختيار أفضل هدف في الموسم الماضي 2023-2024.

واستعرضت رابطة الأندية عبر فيديو هدفي أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك فى شباك الاتحاد السكندري، وهدف الكونغولي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز.

وأسدل الستار على الموسم الأطول فى الكرة المصرية، والذي امتد لقرابة عام كامل، وشهد الكثير من المتعة والإثارة والمنافسة بين مختلف الأندية، وكثيرا من المفاجآت أيضاً، التي شهدتها بطولة الكأس على وجه التحديد، والتي تعرف دائماً بأنها بطولة المفاجآت.

وتقاسم النادي الأهلي، وفريق بيراميدز، الألقاب المحلية بعدما حصد المارد الأحمر لقب مسابقة الدوري، فيما توج السماوي ببطولة كأس مصر لتكون أول بطولة في تاريخه.

احتفظ النادي الأهلي بلقب الدوري، للعام الثاني على التوالي، والنسخة رقم 44 في تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بعدما نجح الفريق الأحمر فى السيطرة على القمة برصيد 85 نقطة، من 34 مباراة، فاز خلالها فى 27 لقاء وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 مباريات فقط، وسجل لاعبو الأهلي 75 هدفاً واستقبلت شباكهم 28.