جدول مباريات اليوم السبت 20 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت، الموافق 20 يوليو 2024، حيث تقام العديد من المباريات الهامة والقوية، سواء الرسمية في الدوري المصري، أو الودية في باقي أنحاء العالم استعدادا للموسم الجديد.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

طلائع الجيش X فاركو – الساعة 5:30 مساء على قناة ON Time Sports 1 HD

سيراميكا كليوباترا X بلدية المحلة – الساعة 9 مساء على قناة ON Time Sports 2 HD

البنك الأهلي X الاتحاد السكندري – الساعة 9 مساء على قناة ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات ودية

هامبورج X نانت – الساعة 4 عصرا

هيوزنشتام 1873 X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا

سبارتاك ترنافا X أستون فيلا – الساعة 5 مساء

داج وريد X وست هام – الساعة 5 مساء

فياريال X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء

رابيد فيينا X ميلان – الساعة 6:30 مساء

نابولي X مانتوفا – الساعة 7 مساء

ديبورتيفو ألافيس X ريال سوسييداد – الساعة 7 مساء

جينك X ليل – الساعة 7:30 مساء