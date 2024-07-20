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جدول مباريات اليوم السبت 20 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت، الموافق 20 يوليو 2024، حيث تقام العديد من المباريات الهامة والقوية، سواء الرسمية في ، أو الودية في باقي أنحاء العالم استعدادا للموسم الجديد.

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

طلائع الجيش X فاركو – الساعة 5:30 مساء على قناة ON Time Sports 1 HD

سيراميكا كليوباترا X بلدية المحلة – الساعة 9 مساء على قناة ON Time Sports 2 HD

البنك الأهلي X الاتحاد السكندري – الساعة 9 مساء على قناة ON Time Sports 1 HD

 

مواعيد مباريات ودية

هامبورج X نانت – الساعة 4 عصرا

هيوزنشتام 1873 X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا 

سبارتاك ترنافا X أستون فيلا – الساعة 5 مساء

داج وريد X وست هام – الساعة 5 مساء 

فياريال X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء 

رابيد فيينا X ميلان – الساعة 6:30 مساء 

نابولي X مانتوفا – الساعة 7 مساء 

ديبورتيفو ألافيس X ريال سوسييداد – الساعة 7 مساء   

جينك X ليل – الساعة 7:30 مساء   

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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