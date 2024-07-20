الامارات | بمشاركة 2000 لاعباً.. انطلاق منافسات "أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو" في البرازيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط حضور جماهيري كبير, انطلقت أمس الجمعة جولة ريو دي جانيرو التابعة لسلسة جولات بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، والتي تقام على مدار 3 أيام في صالة كاريوكا أرينا بمشاركة 2000 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، وتأتي النسخة العاشرة من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو, التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، في ريو دي جانيرو تعزيزًا لمكانتها على الساحة الرياضية العالمية، كما أنها فرصة للتأكيد على العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، حيث تتزامن هذه النسخة مع مرور عشرة أعوام على انطلاقة البطولة، إضافة إلى الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الواعدة بين البلدين الصديقين, اللذين تربطهما شراكة استراتيجية راسخة، أسهمت في دفع مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم لكلا الدولتين.

كما تعتبر جولة ريو دي جانيرو، الجولة الأكبر والأبرز من ناحية عدد المشاركين, وقوة المنافسة بالمقارنة مع الجولات الماضية ,نظراً لشعبية هذه الرياضة في البرازيل وكثرة ممارسيها، ومع ختام منافسات اليوم الأول المخصصة لفئة الناشئين، نجحت أكاديمية "كوماندو جروب" الإماراتية, في تحقيق المركز الرابع برصيد 35 ألف نقطة, متفوقة على العديد من الأندية والأكاديميات العالمية.

وتستمر نزالات البطولة مع منافسات فئة الأساتذة اليوم السبت, وتختتم غداً مع أقوى النزالات في فئة المحترفين, التي تضم اللاعبين الأكثر خبرة على صعيد اللعبة, من حملة الحزامين البني والأسود من الإمارات والبرازيل وكولومبيا وكازاخستان وغيرها.

وأعرب مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) رودريجو فاليريو عن سعادته بإقامة البطولة في موسمها العاشر 2024-2025 في البرازيل، منوهاً إلى أنّ استمرارية إقامة البطولة ونجاحها يأتي بفضل العمل الجاد والمهنية والاحترافية العالية لفريق العمل المشرف على التنظيم وتعاون الشركاء في البرازيل.

وأضاف فاليريو: "تشهد البطولة مستويات مشاركة قياسية وسط تواجد لافت للنجوم الذين حضروا من خارج البرازيل للمشاركة خصيصاً في المنافسات, وقمنا بالتحضير والإعداد للبطولة وفق أعلى معايير الجودة, خاصة وأنّ مئات الآلاف على مستوى العالم يتابعون فعالياتها".

وختم: "إقامة البطولة تمثل دعم الإمارات المستمر للجوجيتسو الذي يعزز نمو هذه الرياضة، وتقدم فرصة لا مثيل لها للاعبين في جميع أنحاء العالم للتطور وصقل المهارات، ونحن لا نقوم فقط بتنظيم البطولات للاعبين, بل ننشر الأمل ونفتح الأبواب أمامهم, وسنبقى ملتزمين بتقديم تجربة رياضية مميزة للجماهير, ومحبي لعبة الجوجيتسو في جميع أنحاء العالم".

حضر افتتاح البطولة والمنافسات وزير الرياضة والترفيه في مدينة ريو دي جانيرو رافائيل بيتشياني وسفير الإمارات لدى البرازيل صالح أحمد السويدي والمدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية طارق البحري، وعدد من ممثلي الشركاء ومسؤولي الأندية والأكاديميات المشاركة ووسائل الإعلام.