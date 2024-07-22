موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. ولنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ضيفاً ثقيلاً اليوم الإثنين على نظيره بيراميدز في المباراة النارية والحاسمة التي تجمعهما بملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تقام المباراة بإدارة تحكيمية بقيادة فيليكس تسفاير الذي ظهر في بطولة اليورو الأخيرة، ومعه روبرت كيمبتير ويان زيدال مساعدين، ودانيال شلاجر حكما رابعا، وساشا ستيجمان حكما للفيديو، ويساعده ميايك بيكيل.

يدخل المارد الأحمر لقاء اليوم بحثاً عن تكرار فوزه على بيراميدز منافسه الوحيد على اللقب، بعد الانتصار عليه في مواجهة الدور الأول بثلاثية مقابل هدفين، للحفاظ على فارق النقاط واستمرار سلسلة الانتصارات المتتالية بعد الفوز في 14 مباراة والاقتراب خطوة جديدة نحو اللقب.

في المقابل يسعي بيراميدز بقيادة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتعويض خسارته أمام الأهلي في الدور الأول، من أجل الحفاظ على آماله في التتويج باللقب الاول له.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري

تنطلق مباراة بيراميدز والأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مدينة ابوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تنقل مباراة بيراميدز والأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز حصرياً عبر فضائية أون تايم سبورتس.

