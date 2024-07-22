وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - حصد وسام أبو علي مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي جائزة رجل مباراة فريقه أمام بيراميدز التي انتهت منذ قليل بتفوق الأحمر بهدف من دون رد.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر على بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في التاسعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على المباراة وكان الأكثر فاعلية ومحاولات هجومية حتى تمكن وسام أبو على في الدقيقة 28 من تسجيل هدف الفوز بتسديدة من لمس واحدة بعد تمريرة إمام عاشور السحرية.

شهدت المباراة خشونة مفرطة والتحامات بالجملة ليتلقى محمد الشبيني لاعب بيراميدز البطاقة الحمراء وكذلك خالد عبد الفتاح.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 66 ويقترب بقوة من اعتلاء القمة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عن النقطة