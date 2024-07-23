جهاد جريشة: حكم مباراة الأهلي وبيراميدز مصنف رقم 1 في ألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، عن الألماني فيلكس تسفاير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز التي ستجمع بين الفريقين في منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وقال جهاد جريشة في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "حكم مباراة الأهلي وبيراميدز هذه المرة يعتبر اختيار موفق عن اللقاء الماضي بينهما".

وتابع: "أتابع هذا الحكم منذ عدة سنوات، وهو يعتبر حكم مميز جدا ومن حكام النخبة ولديه خبرات عديدة".

وأتم جهاد جريشة حديثه: "الحكم الألماني فيلكس تسفاير مصنف رقم واحد في ألمانيا".