"عظمة على عظمة أم كلثوم".. شوبير يعلق على مباراة الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز الأهلي على نظيره بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ونشر الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "المزاج النهاردة عايز أغنية هذه ليلتي مع عظمة على عظمة أم كلثوم".

ورفع الأهلي رصيده إلى 66 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

الجدير بالذكر، سجل وسام أبو علي هدف فوز المارد الأحمر على بيراميدز متصدر الدوري الممتاز، وقفز للمركز الثالث في قائمة الهدافين.

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