"والدتي أشرف من أي كان".. أول تعليق للشيبي بعد مباراة الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه المغربي محمد الشيبي لاعب الفريق الأول لنادي بيراميدز، رسالة قوية، بعد الأحداث التي شهدتها مواجهة الأهلي أمس الثلاثاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخسر فريق بيراميدز من الأهلي أمس بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة بيراميدز والأهلي، طرد محمد الشيبي، بعد تدخله العنيف على حسين الشحات، وبعدها اشتعلت أحداث المباراة نظرا لتوتير الأجواء بين الثنائي من قبل المباراة.

وكتب محمد الشيبي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". "والدتي أشرف من أي كان كيفما كان، ولم أتعود في حياتي على طأطأت الرأس أمام أي كان في الخلق".

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