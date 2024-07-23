موعد مباراة الأهلي والمصري المقبلة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام المصري البورسعيدي بعد أن حقق الأحمر الفوز على بيراميدز في المباراة التي جمعت بينهما أمس الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي، وانتهت بفوز كتيبة كولر بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 66 في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من 26 مباراة، بينما تجمد رصيد فريق بيراميدز عند النقطة رقم 68 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2024 من 29 لقاء.

ويبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق المصري بالفيديو استعدادا لمباراة الفريقين الجمعة القادم في بطولة الدوري الممتاز، وأغلق الجهاز الفني صفحة مباراة بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على بيراميدز

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع المصري يوم الجمعة المقبل الموافق 26 يوليو ضمن منافسات مؤجلات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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