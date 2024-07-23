غموض مستقبل كييزا في يوفنتوس رغم التحضير للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - بات الغموض يحيط بمستقبل اللاعب فيديريكو كييزا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث لم ينضم إلى زملائه في معسكر التحضير للموسم الجديد مع السيدة العجوز بألمانيا، ولا يزال البيانكونيري ينتظر عروض بيعه.

ولم يتبق سوى أقل من عام واحد على انتهاء عقد فيديريكو كييزا نجم فيورنتينا السابق مع يوفنتوس، ويبدو البيانكونيري مستعدًا لبيعه مقابل مبلغ يتراوح بين 25 و30 مليون يورو.

ووصل كييزا إلى المركز الطبي في تورينو صباح اليوم الثلاثاء، لبدء الفحوصات الطبية استعدادًا للموسم الجديد، بعد أن عاد اللاعب من إجازته بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، وتزوج يوم السبت الماضي.

وكشفت قناة "سكاي سبورت" الإيطالية أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا سيتدرب في كونتيناسا مع لاعبي يوفنتوس الآخرين، بما في ذلك ماتيا دي تشيليو ودين هويسن، في انتظار بقية الفريق والمدرب تياجو موتا للعودة من ألمانيا.

وزعمت عدة تقارير أن كييزا خارج خطط موتا في يوفنتوس، لكن الجناح يريد العمل تحت قيادة لاعب الوسط الإيطالي السابق قبل أن يقرر ناديه التالي.

ميليك خارج حسابات موتا في يوفنتوس

يتنافس عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل الظفر بخدمات البولندي أركاديوس ميليك كهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، أن ناديا برينتفورد ووست هام يونايتد قد انضما إلى إيفرتون في السباق على التعاقد مع مهاجم يوفنتوس أركاديوس ميليك، فيما أبدى بورنموث وثلاثة أندية في الدوري الألماني اهتمامهم بضم دين هويسن.

يركز مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي على بيع لاعبين في تلك الفترة قبل محاولة التعاقد مع ثلاثة لاعبين آخرين في فترة الانتقالات الصيفية.

ويبدو أن المدرب الجديد تياجو موتا غير راغب في الاعتماد على ميليك، ووفقًا للصحيفة، فقد جذب المهاجم البولندي اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى نادي إشبيلية في إسبانيا.

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